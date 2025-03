Aniversário de São José dos Pinhais tem festa e grande programação. Descubra!

A cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, celebra nesta quarta-feira (19), 335 anos de história com uma grande programação de shows, missas e procissões em homenagem ao padroeiro. O evento será realizado em uma estrutura montada na Rua Voluntários da Pátria, no Centro, entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros. Com quase 30 atrações confirmadas, a “Festa da Cidade” deve reunir milhares mais de 100 mil pessoas até o domingo (23).

A festa começa com apresentações da cantora Isadora Pompeo e do Pe. Ezequiel Dal Pozzo. Na quinta-feira (20), o cantor Daniel abre as grandes apresentações em São José dos Pinhais, seguido pela cantora Ana Castela na sexta-feira (21). Os shows são gratuitos.

No sábado (22), Fernando e Sorocaba estão confirmados para agitar a festa, e no domingo (23) Israel e Rodolfo fecham a programação. A festa também vai contar com artistas locais. No local, uma praça de alimentação com diversos food trucks estarão posicionados.

“É um evento que celebra a nossa cidade, mas também proporciona importantes momentos de diversão, cultura, e o fomento da economia local para a nossa população. Meses antes já começo a receber sugestões sobre a programação. Os nossos munícipes realmente aguardam ansiosos pela festa”, disse a prefeita Nina Singer no site da prefeitura.

Programação religiosa

Missas e procissões também estão programadas para esta quarta-feira. A partir das 9 horas, procissão com saída da Capela Sagrado Coração de Jesus até a Praça Getúlio Vargas (Centro); 9h50 – Chegada da procissão nas escadarias da Catedral (Praça Oito de Janeiro, s/n, Centro) para Ato Cívico; às 10h, Missa Solene em honra a São José; 15h e 19h com Missa e Novena na Catedral.

Para garantir a segurança dos participantes durante a procissão, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) fará o bloqueio parcial da Rua João Ernesto Kilian, das 9h às 10h.

Mais de 300 agentes de segurança serão mobilizados diariamente durante a Festa da Cidade. O evento contará com equipes fixas da Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros Civis, Brigadistas e segurança privada.

SERVIÇO – Festa da Cidade em São José dos Pinhais

Quando: de 19 a 23 de março de 2025

Horários: shows de artistas locais começam a partir das 16 horas. A previsão de início dos cantores mais conhecidos é a partir das 20h

Onde: Centro de São José dos Pinhais (Rua Voluntários da Pátria, entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros)

Quanto: evento gratuito