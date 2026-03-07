Aniversário de Curitiba leva serviços e atrações às Ruas da Cidadania

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (7/3), as Ruas da Cidadania do Pinheirinho, Boqueirão e Santa Felicidade receberam festas em comemoração aos 333 anos de Curitiba. Os eventos ofereceram atrações artísticas, culturais e diversos serviços públicos à população, como parte das celebrações do aniversário da cidade.

Na Rua da Cidadania do Pinheirinho, moradores tiveram acesso a serviços como o Sine Móvel e adoção de pets, além de atividades para crianças. Janaina Lopes Gehr, administradora regional do Pinheirinho, explicou que o objetivo é aproximar as comunidades das comemorações: “As festas aconteceram em três regionais por sábado, trazendo toda a estrutura da Prefeitura para comemorar”.

Julia Staszczak, de 16 anos, moradora da região, aprovou a iniciativa: “Eu acho legal, pois mostra que a gente não só mora aqui, mas realmente faz parte da vida da cidade”. Isabela Bertoti, outra moradora, elogiou a estrutura e as atividades para crianças: “É muito importante a Prefeitura trazer a festa para os bairros, para perto da gente”.

A programação de aniversário continuará nos próximos sábados. No dia 14 de março, as celebrações serão nas regionais Bairro Novo, Portão e Boa Vista. Em 21 de março, será a vez das regionais CIC, Cajuru e Tatuquara. O encerramento está previsto para 29 de março, data oficial do aniversário de Curitiba, com uma edição especial do evento Domingo no Centro, na Rua XV de Novembro.