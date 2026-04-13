Aniversário de 53 anos do bairro CIC leva cultura, lazer e arte urbana às ruas do bairro

O domingo (12/4) de sol foi de grande movimentação na Rua da Cidadania da Cidade Industrial de Curitiba, que recebeu as comemorações pelos 53 anos do bairro, com programação especial de arte urbana, feira de serviços e participação dos moradores.

Este é o terceiro ano consecutivo em que a Administração

Regional CIC

promove a festa de aniversário do bairro. O evento também recebeu a 10ª edição do Street of Styles, realizada pelo Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Curitiba.

O prefeito em exercício Leonidas Dias comemorou o aniversário do bairro com a população.

“Estou muito feliz de estar aqui hoje como prefeito em exercício. Não posso deixar de ressaltar o trabalho que vem sendo feito na Regional CIC. E fico muito contente em ver as intervenções realizadas nas casas dos moradores, que abriram suas portas para esse projeto. Parabéns pela festa!”, declarou Dias.

A programação contou com apresentações musicais, batalhas de rima e breaking, atividades ligadas ao skate e exposições de carros. O encontro também teve feira cultural, workshops e ações de cidadania, como mutirão de emprego e atendimento jurídico. A

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

(

SMELJ

) levou brinquedos infláveis e jogos para as crianças.

Participação popular

Moradora da CIC desde a infância, a trabalhadora da área da saúde Cleonice Ferreira aproveitou o domingo para curtir a festa.

“A população daqui merecia um evento desse tamanho. Eu estou achando maravilhoso, da feirinha de serviços aos shows. Também achei lindo o trabalho dos grafiteiros, fomos privilegiados por terem escolhido o nosso bairro”, disse Cleonice.

Ruas de arte

O

Street of Styles

mapeou o bairro, principalmente a vizinhança da Rua da Cidadania, e, com a permissão dos moradores, os artistas criaram murais nas casas e em três escolas municipais. A Rua Davi Xavier ganhou outro cenário com os murais de grafite criados durante o evento.

O muro em frente à casa da família do mecânico Tiago Cezar Pereira foi um dos selecionados para se tornar obra de arte. “A gente fica com outra energia, até viemos sentar aqui fora para aproveitar a vista”, contou Tiago.

O casal Alana de Lima, Julio Cesar Lourenço e o filho Theo Henrique de Lima foram alguns dos muitos moradores que aproveitaram o domingo para passear pelas ruas do bairro e conhecer o novo cenário. “Eles estão trazendo arte para nossas ruas, eu acredito que vai mudar a visão sobre a Vila (Nossa Senhora da Luz)”, afirmou Julio.

Presenças

Também estiveram presentes nos eventos o administrador regional da CIC, Rudimar Fedrigo, o secretário executivo da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Neco Prado, e o vereador Zezinho do Sabará.