Anderson Teixeira, do Sindimoc, é afastado após investigação de desvios de R$ 600 mil 

Uma operação promovida pelo Núcleo de Análise de Inquéritos Policiais (Naip), do Ministério Público do Paraná, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em investigação de desvio de R$ 607 mil do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc). A medida, na manhã desta sexta-feira, gerou o afastamento de Anderson Teixeira, presidente do sindicado que é denunciado por 157 crimes.

Segundo o Ministério Público, ele e mais seis pessoas são denunciados por 120 atos criminosos relacionados a episódios de apropriação de dinheiro para proveito próprio ou de familiares e utilizado para fins diversos, inclusive compras de grande quantidade de bebidas alcoólicas.

As medidas judiciais foram autorizadas no âmbito de denúncia apresentada pelo MPPR à 10ª Vara Criminal de Curitiba, tendo como réus o presidente da entidade, o advogado do sindicato (irmão do presidente) e outros familiares dele.

Confira abaixo o áudio do promotor de Justiça Thiago Artigas Niclewicz:

Dinheiro em casa e afastamento do cargo

O MPPR explicou que os mandados cumpridos nesta manhã foram expedidos pela 10ª Vara Criminal de Curitiba, tendo como alvo o presidente da entidade. O cumprimento das medidas foi feito com apoio da Polícia Militar.

As ordens judiciais tiveram como objetivo o recolhimento de dinheiro armazenado na residência do investigado, em Curitiba, e em uma chácara de sua propriedade em Mandirituba, na região metropolitana da capital. O material apreendido ainda não foi divulgado. Também foi determinado pela Justiça e cumprido o afastamento do sindicalista da presidência do Sindimoc.

Investigação desde 2010

As investigações tiveram início em 2010 e resultaram na oferta de denúncia pelo MPPR, em maio de 2025, contra o sindicalista e mais seis pessoas (todas elas familiares do investigado principal) por 120 atos criminosos relacionados a episódios de apropriação de dinheiro para proveito próprio ou de familiares e utilizado para fins diversos, inclusive compras de grande quantidade de bebidas alcoólicas.

O presidente do sindicato foi denunciado por 157 crimes de peculato, entre outros. Os outros seis réus também foram denunciados por diversos crimes de peculato

E ai, Anderson Teixeira?

Em entrevista para o telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, Anderson Teixeira se defendeu das acusações. “Na verdade são coisas que a gente não consegue entender por parte do Ministério Público. Se eu estou respondendo um processo, estou levando todas as informações necessárias, quebra de sigilo bancário, minha propriedade, diretores se disponibilizando, pessoas que vivem ao meu redor abrindo suas contas para investigação e dera, inclusive, depoimento, e mesmo assim o Ministerio Público tenta continuar prejudicar a nossa imagem, vamos ter que ver qual medida vamos tomar para nos proteger”, disse Teixeira para a RPC.

A reportagem tentou contato direto com o Sindimoc, mas ainda não obteve resposta.

