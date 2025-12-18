Ambulantes autorizados recebem kits para venda no carnaval de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba convoca 82 comerciantes ambulantes qualificados para retirar os kits de identificação nesta sexta-feira (19/12). Os materiais serão utilizados na venda de bebidas durante os eventos pré-carnavalescos e no Carnaval da cidade. A entrega acontecerá na sede da SMU, localizada na Av. João Gualberto, 623, 5º andar, Torre A, no Alto da Glória, das 8h às 11h30 e das 14h às 18h.

A autorização para trabalhar como ambulante terá validade do início de janeiro até a semana seguinte ao carnaval, em fevereiro. Comerciantes de Curitiba e da Região Metropolitana que se candidataram às vagas durante o processo de qualificação, realizado entre 8 e 12 de dezembro, estão aptos a exercer a atividade.

As regras estabelecidas pela SMU permitem apenas a venda de bebidas em embalagens lacradas e com registro de fiscalização. Os ambulantes poderão utilizar até duas caixas térmicas com capacidade de 190 litros cada, além de um carrinho de apoio para facilitar o deslocamento em áreas como o Centro Histórico e a Rua Marechal Deodoro.

Para garantir a segurança e identificação, os trabalhadores deverão portar crachá e etiqueta com o número da autorização nas caixas térmicas. Essas medidas visam proteger tanto os ambulantes quanto os consumidores durante os eventos carnavalescos na capital paranaense.