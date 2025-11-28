Alunos doam meia tonelada de ração após visita ao Centro de Animais em Risco

Estudantes do 3º ano do Colégio Nossa Senhora de Fátima, no Xaxim, doaram mais de meia tonelada de ração ao Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) de Curitiba. A ação ocorreu na quarta-feira (26/11), após os alunos visitarem o local e conhecerem os animais resgatados como parte do projeto escolar ‘Curitiba de Nós’.
O projeto, que explora a cidade e seus desafios, levou as crianças a identificarem o abandono de animais como uma questão importante. Em resposta, organizaram uma feira solidária de bolos, envolvendo toda a comunidade escolar para arrecadar fundos e comprar ração.
Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Prefeitura, destacou a importância da iniciativa: ‘As crianças aprenderam sobre guarda responsável e os cuidados com o bem-estar animal’. A doação foi destinada ao Banco Municipal de Ração, que auxilia abrigos parceiros e protetores independentes cadastrados na Rede de Proteção Animal.
O Crar mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos. Funciona diariamente, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC, com atendimento em regime de plantão nos fins de semana e feriados.