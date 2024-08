Os pais ou responsáveis pelos estudantes das mais de 2 mil escolas estaduais do Paraná devem atualizar, até 19 de agosto, os dados deles no cadastro escolar. A atualização é um procedimento obrigatório realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seed), e deve ser feita online, na área de acesso do aluno, ou na escola onde o aluno está matriculado.

A rede estadual de ensino do Paraná tem aproximadamente 1 milhão de alunos matriculados e, entre as informações que necessitam de confirmação, estão endereço de e-mail, CPF e telefone do responsável. Neste período, as secretarias de todas as escolas precisam revalidar as informações do estudante e dos pais, entregues no ato da matrícula para o ano letivo. A não atualização cadastral pode dificultar o processo de rematrícula para 2025.

Um exemplo é o caso de famílias que mudaram de bairro ou de cidade e que provavelmente não conseguirão matricular o filho em uma unidade escolar próxima da nova residência no próximo ano letivo. A medida também é fundamental para facilitar a comunicação entre as unidades de ensino e a comunidade escolar, já que os dados de contato também precisam ser confirmados.

Segundo o coordenador estratégico de Governança de Dados Educacionais da Seed, Flavio Faversani, é a partir da atualização cadastral que será preparada a matrícula para 2025. “Dentro desse prazo, os pais devem acessar a área do aluno ou ir na escola onde o filho está matriculado para solicitar a atualização cadastral”, afirmou.

“Nessa atualização, ele informará o endereço residencial e a unidade consumidora, que é um código que consta nas contas de luz e de água da residência. A partir destes dados, será feito um mapeamento para definir a escola mais próxima que a criança ou o adolescente vai estudar em 2025”, acrescentou o representante da Secretaria da Educação.

