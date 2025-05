Alunos da AFECE de Curitiba têm experiência inesquecível com passeio de trem

Os alunos da AFECE, uma instituição curitibana com mais de 55 anos de apoio aos pais com filhos com deficiências física, visual, auditiva e intelectual, aguardam ansiosamente um passeio de trem nesta quinta-feira (29). A viagem mais do que pedagógica no famoso trem que desce e sobe a Serra do Mar será de pura inclusão social e respeito. O trajeto é curto, dentro do pátio de manobras da Serra Verde Express, parceira do projeto e responsável pelo trecho da ferrovia entre Curitiba e o litoral, mas será intenso e inesquecível para todos.

Os alunos que irão fazer o passeio serão divididos em dois grupos de 20 a 30 pessoas cada. Um embarca de manhã (8h45) e o outro à tarde (14h45), num vagão pra lá de especial da Serra Verde Express. Ele é adaptado para receber pessoas com deficiência e também ganhou identidade visual (plotagem) da AFECE.

“A parceria com a Serra Verde Express mostra a importância de um olhar atento às diferenças, à inclusão e à disposição de enxergar e acolher as comunidades ao seu redor”, afirma Joice Cardim, diretora de Educação da AFECE.

Passeio pedagógico e inclusivo

Os alunos possuem deficiência intelectual grave que pode comprometer a realização de atividades no cotidiano. Em muitos casos, também sofrem com limitações físicas. A partir disso, eles serão acompanhados por professores e monitores de sala, que irão ajudar na locomoção e interação durante o passeio.

“Para os alunos da AFECE, o passeio pedagógico é fundamental para o desenvolvimento dos conteúdos, aplicando teoria à prática, a socialização dos alunos e inclusão na comunidade”, avalia Joice Cardim, diretora de Educação da AFECE.

A AFECE oferece assistência social, saúde e educação inteiramente gratuitos. São 200 alunos matriculados com 900 atendimentos mensais para famílias de Curitiba e outros 14 municípios da Região Metropolitana, por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

