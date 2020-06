Nesta quarta-feira (24) novamente bairros de Curitiba e região metropolitana serão afetados pelo rodízio no abastecimento de água. A medida segue como alternativa aos reservatórios da região, que sofreram por causa da estiagem dos últimos meses. Nesta quarta-feira, o rodízio começa às 16h e a normalização está prevista para às 4h do dia 26.

publicidade

LEIA MAIS – Água sanitária em excesso pode causar alergias, mesmo com uso de luvas

É importante lembrar que bairros destas cidades já estão sendo afetados por causa do rodízio de segunda-feira (22) e também pelo de terça-feira (23).

**Lembrando que os bairros que aparecem repetidos podem ser afetados em diferentes áreas.

Rodízio quarta-feira (24): Veja as regiões afetadas!

Curitiba

publicidade

*Área do Recalque Salgado Filho do Reservatório Iguaçu: Uberaba, Cajuru.

*Área da Gravidade do Reservatório Corte Branco: Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru: Água Verde, Batel, Centro, Rebouças

*Área do Recalque Alto do Reservatório Bacacheri: Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço.

*Área do Recalque do Booster Santa Efigênia: Barrerinha, Cachoeira, Abranches.

*Área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida: Sta.Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida: Barrerinha, Boa Vista, Sta.Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade: Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.

*Área da Gravidade do Reservatório Portão: Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Ceasa: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

*Área do Recalque do Reservatório Parolin: Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.

*Área do Recalque do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, Tatuquara.

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

*Cidade Jardim, Parte do Rio Pequeno, Iná; Fátima.

Piraquara

*Área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo: Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus.

*Área da Gravidade do Reservatório Piraquara: Vila Santa Helena, Jardim Àguas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

*Área do Recalque do Reservatório Piraquara: Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

Almirante Tamandaré

*Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá, Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom..

Araucária

*Área da Gravidade do Reservatório Costeira: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

*Área do Recalque do Reservatório Costeira: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Colombo

*Área da válvula Colombo sede 1: Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial) .

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.