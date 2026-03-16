Alterações no trânsito do Xaxim começam nesta terça-feira devido a obras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta terça-feira (17/3), ruas no bairro Xaxim de Curitiba passarão por alterações de trânsito devido às obras do projeto Novo Inter 2. As mudanças afetarão o sentido de circulação de três vias importantes da região: Rua Ana Aparecida Lopos Canet, Rua Innocente Rebellato e Rua Professor Leonel Moro.

A Rua Ana Aparecida Lopos Canet terá sentido único da Professor Leonel Moro para a Dom José Marello. Já a Rua Innocente Rebellato passará a ter fluxo apenas da Dom José Marello para a Antônio Rebelatto. Por fim, a Rua Professor Leonel Moro terá circulação da Francisco Derosso em direção à Ana Aparecida Lopos Canet.

Agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) estarão nos locais para orientar motoristas e pedestres, visando garantir a segurança de todos. Em caso de chuva, as alterações poderão ser adiadas.

Sobre o projeto Novo Inter 2

O Novo Inter 2 faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O projeto prevê a requalificação de mais de 38 km do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II, que atendem cerca de 181 mil passageiros diariamente, conectando 28 bairros da capital paranaense. A iniciativa conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de US$ 106,7 milhões, além de contrapartida municipal de US$ 26,7 milhões.

As obras visam modernizar a infraestrutura viária, melhorar a acessibilidade e aumentar a eficiência do transporte coletivo na cidade. O Novo Inter 2 também integra o Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em diversas áreas essenciais como mobilidade, saúde, educação e habitação social.