Alteração permanente em sentido de via pede atenção em Curitiba; obras do Novo Inter 2 avançam

Os motoristas que circulam por Curitiba devem ficar atentos a uma série de intervenções viárias reprogramadas e em implantação ao longo desta semana. A principal novidade do dia é uma mudança permanente na mão de direção no bairro São Braz.

Além disso, grandes frentes de obras de requalificação urbana continuam avançando no Portão e nas Mercês, gerando bloqueios parciais e totais que exigem rota alternativa e paciência no horário de pico.

Mudanças de sentido

Mão única no São Braz

Começa a valer às 11h desta quinta-feira (5) o sentido único de circulação na Rua Adelina Ferreira Muller, no bairro São Braz. A intervenção altera o fluxo viário local: quem segue no sentido Norte passa a utilizar a via a partir da Rua Altamiro Machado em direção à Rua Tapiranga; já o fluxo no sentido Sul fará o trajeto inverso, partindo da Rua Tapiranga rumo à Rua Altamiro Machado.

A alteração é permanente e inclui nova sinalização e alteração da preferencial de cruzamento. O impacto principal recai sobre os moradores e motoristas que utilizam a via como ligação interna no bairro, exigindo readequação nos trajetos cotidianos.

Obras e bloqueios viários

Avanço de obras e meia pista no Portão

Na Rua Tamoios, no bairro Portão, o trânsito segue operando em meia pista. O trecho passou por interdição total no início da semana para serviços pesados de pavimentação e agora entra na fase de bloqueio parcial. Faltam dois dias para a conclusão prevista desta etapa de trabalhos de fresagem, recapeamento e melhorias no sistema de drenagem.

A intervenção causa lentidão nos horários de maior movimento, afetando o deslocamento entre as vias do bairro.

Bloqueio de longa duração nas Mercês

Iniciado há sete dias, o bloqueio total na Rua Dr. Roberto Barrozo, na região das Mercês, segue em andamento. A interdição é necessária para obras de infraestrutura viária e tem previsão de duração de 90 dias, restando ainda 83 dias de intervenções no local.

O bloqueio impacta diretamente o tráfego que liga o bairro às regiões centrais, exigindo que motoristas utilizem desvios pelas vias paralelas sinalizadas pela Superintendência de Trânsito.

Transporte coletivo

Desvios de linhas no bairro Portão

Com a liberação parcial da Rua Tamoios, as linhas do transporte coletivo que operam na região voltaram a circular pelo itinerário normal, porém sujeitas a eventuais atrasos devido ao estreitamento da pista. A Urbs orienta os passageiros a acompanharem os horários e programarem os deslocamentos com antecedência enquanto as obras estiverem em execução.