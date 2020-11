O aumento de casos de coronavírus em Curitiba e região metropolitana fez com que a organização da Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais cancelasse a programação de Natal este ano. Em nota divulgada no Facebook, o evento “Casa do Papai Noel 2020” cancelou a exposição a pedido da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.

Nos últimos dias, Curitiba tem registrado um número cada vez maior de casos ativos de covid-19 na cidade. Nesta segunda-feira (23), a capital registrou 11.232 casos de pessoas com potencial para transmitir o vírus. Em São José dos Pinhais, o último boletim divulgado na quinta-feira (19) contabilizou 62 novos casos positivos e três óbitos, chegando ao total de 6.182 registros positivos da doença.

A RJ Eventos, que organiza a Casa do Papai Noel, afirmou que entende a situação e que se solidariza com todos que estão enfrentando a doença. “Também pedidos solidariedade de todos, com os profissionais de eventos, já que estamos desde março sem trabalhar, e o final de ano traria uma esperança para todos”, disse em nota.

A produtora também agradeceu a todos os colaboradores. “Estão ao nosso lado nesse momento difícil e garanto que tudo isso irá passar e poderemos voltar a fazer os mais belos eventos. Certo da compreensão de todos, agradecemos e desejamos a todos um Feliz Natal cheio de amor e esperança”, encerrou.