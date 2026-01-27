Alistamento militar obrigatório para jovens que completam 18 anos em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Jovens do sexo masculino nascidos em 2008 que completam 18 anos em 2026 já podem realizar o alistamento militar obrigatório para as Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). O processo é gratuito e deve ser feito entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026, conforme previsto na Constituição Federal.

O alistamento pode ser realizado online pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em uma das três juntas de serviço militar de Curitiba, localizadas nas ruas da cidadania do Fazendinha e do Boqueirão, além do escritório na Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Cristo Rei.

Para se alistar, é necessário preencher um formulário e informar o número do CPF. Caso não possua CPF, o jovem deve apresentar certidão de nascimento, comprovante de residência e documento oficial com foto em uma das juntas de serviço militar.

O serviço militar tem duração normal de 12 meses e envolve atividades específicas nas Forças Armadas. A obrigação começa no ano em que o cidadão completa 18 anos e permanece até os 45 anos de idade.

Quem não se alista está sujeito a diversas restrições, como impedimento de obter passaporte, carteira profissional, matrícula em instituições de ensino, participação em concursos públicos e exercício de funções públicas. O alistamento é essencial para evitar essas penalidades e cumprir o dever cívico.