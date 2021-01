Morreu, aos 80 anos, na manhã desta quarta-feira (13), o radialista e ex-político de Curitiba Algaci Tulio. Ele estava internado em tratamento contra a covid-19, mas não resistiu aos avanços da doença. Ele estava entubado na no Hospital Vita Batel, em Curitiba e a morte foi confirmada pelo filho dele, Marcelo Tulio. Rafael Greca decretou luto de três dias em Curitiba pela morte de Algaci Tulio.

Segundo Marcelo, Algaci Tulio sofreu uma parada respiratória por volta das 9h da manhã desta quarta-feira. Médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não aguentou e morreu. “O pai deixa um legado para todos nós. Estava alegre e com muitas ideias. Um ser humano espetacular e que cultivou na vida só amizades”, disse o filho Marcelo Tulio à Tribuna.

No última quarta-feira (6) Algaci Tulio apresentou discreta melhora, mas seguia internado na UTI covid-19, na mesma ala em que estava o ex-vereador Cristiano Santos, que melhorou e conseguiu ter alta da UTI covid-19.

Ainda não há informações sobre velório, mas o corpo de Algaci Tulio deve ser cremado, segundo a família.

Algaci Tulio foi vereador de Curitiba, deputado estadual e vice-prefeito por duas vezes, em uma gestão de Jaime Lerner e outra de Cassio Taniguchi.

Autoridades lamentam morte de Algaci Tulio

Pelo Twitter, o prefeito Rafael Greca lamentou a morte de Algaci Tulio. “Nós perdemos um amigo e companheiro cordial. Possam os Anjos velar seu repouso com cânticos de Glória. Seja recebido na Casa do Senhor pelo muito que amou e trabalhou. #DescanseEmPaz”, disse o prefeito ao decretar luto de três dias em Curitiba.

O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost, lamentou a morte de Algaci e citou as perdas por causa da pandemia. “Meu Deus! Quantos mortos ainda vamos ter que contar antes que o Ministério da Saúde autorize o uso das vacinas? Todos países desenvolvidos já estão vacinando a sua gente. Até a Argentina saiu na nossa frente! Muito triste o que está acontecendo”, disse. Segundo ele, o governo federal precisa agir e rápido! “Hoje, entre as muitas vidas preciosas que estão sendo perdidas, está a de mais um amigo. Faleceu o Algaci Túlio. Ele foi vereador, deputado estadual, duas vezes vice prefeito de Curitiba. Mas a sua grande paixão era o rádio. Já rezei minha Ave Maria por sua alma. Que Deus lhe dê descanso eterno! Nossa solidariedade a família do Algaci e de todos que perderam a vida devido a Covid 19”, disse o politico.