Alerta Laranja: Curitiba e parte do PR sob risco de temporais e ventos intensos

O encerramento de janeiro e o início de fevereiro em Curitiba serão marcados por instabilidade atmosférica e vigilância. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou Curitiba e todo o Paraná sob alerta laranja de chuvas intensas. Com grau de severidade classificado como “Perigo”, o aviso prevê acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h (ou até 100 mm por dia) e ventos intensos, que podem atingir entre 60 e 100 km/h. Há risco real de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Calor e Umidade Alimentam Instabilidades

Para este sábado (31/01) e domingo (01/02), a previsão do tempo indica temperaturas constantes, com máxima de 27°C e mínima de 17°C. Apesar das aberturas de sol durante o dia, a combinação de aquecimento e alta umidade favorece a formação de nuvens carregadas. Segundo a meteorologista Raíssa Pimentel, do Simepar, imagens de satélite mostram a presença de nuvens convectivas — formações que crescem verticalmente devido ao calor e causam tempestades rápidas e fortes.

“Esse cenário contribui para o aquecimento da superfície e para a intensificação dessas instabilidades ao longo da tarde. Essas tempestades tendem a ocorrer de forma irregular e localizada, podendo provocar pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas”, explica a especialista.

O que esperar do Tempo em Curitiba no Domingo?

A transição para o domingo, dia 1º de fevereiro, não deve trazer mudanças bruscas no termômetro, mas a sensação de abafamento persiste. O clima em Curitiba continua sob a influência dessas áreas de instabilidade, com previsão de chuva acumulada em torno de 5,8 mm. Embora o volume pareça baixo, o perigo reside na intensidade das pancadas, que ocorrem em curtos intervalos de tempo.

Os moradores devem ficar atentos aos sinais do céu. O alerta do Inmet, válido até as 23h59 de hoje, reforça a necessidade de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

