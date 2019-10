Boa parte do Paraná, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, está sob alerta laranja de tempestade neste domingo (27). A chuva, que está vindo do Rio Grande do Sul, pode trazer rajadas de vento, granizo e chuva muito forte. Na capital, conforme o Weather Channel, o temporal deve chegar pelas 17h.

O alerta, que vem do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), descreve “chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

No Paraná, entre as áreas afetadas estão: Região Metropolitana de Curitiba, Central Paranaense, Litoral Paranaense, Norte Paranaense, Oeste Paranaense, Sudoeste Paranaense e Sul Paranaense. Apenas o norte do Paraná, incluindo a região de Londrina, não deverá ser atingida pelo temporal.

As orientações do Inmet são, em caso de rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.