Alerta amarelo: calor vai dar lugar a chuva forte em Curitiba

Uma tempestade pode atingir Curitiba nesta terça-feira (11), alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de cor amarela, indicando perigo potencial, é válido até às 22 horas e abrange todo o Paraná.

Nesse período pode chover entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm no dia. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Entretanto, a Prefeitura de Curitiba reforçou os canais de atendimento em caso de emergência. A população pode entrar em contato pelos telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Além do Paraná, o alerta amarelo de tempestade também vale para Santa Catarina e partes dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Como se proteger de tempestades

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.