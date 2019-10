Em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, celebrado nesta sexta-feira (4), haverá benção de animais na Feira Gastronômica do Batel, em Curitiba, neste sábado (5). E o responsável por abençoar os bichinhos será o feirante Tadeusz Kawalec, mais conhecido como Tadeu do Pierogi. Serão duas bênçãos, às 16h e 16h30, no meio da feira, na calçada da Rua Carneiro Lobo.

Para quem não sabe, além de feirante, Tadeu também é diácono (clérigo com função de auxiliar padres e bispos em celebrações) na Igreja São Vicente de Paulo, no bairro São Francisco. Devoto de João Paulo II, o polonês Karol Wojtyla, Tadeu teve até o privilégio de conhecer o papa, antes da ordenação dele para o mais importante cargo da Igreja Católica, quando este era professor de teologia moral e ética social na faculdade da cidade polonesa de Lublin, onde Tadeu estudou por um semestre.