Alameda Presidente Taunay recebe obras de manutenção do asfalto em Curitiba

A partir desta sexta-feira (27/2), a Alameda Presidente Taunay, entre os bairros Batel e Bigorrilho em Curitiba, receberá obras de manutenção do asfalto. As intervenções ocorrerão no trecho de 650 metros entre a Rua Martin Afonso e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho, visando melhorar a mobilidade e segurança na região.

Para a execução dos trabalhos, será necessário o bloqueio total do trecho em obras, com acesso liberado apenas para moradores. O local estará sinalizado e os motoristas devem redobrar a atenção ao circular pela área. As obras complementam intervenções já realizadas no bairro Mercês dentro do projeto Novo Inter 2.

Os serviços serão executados em duas etapas. Entre a Rua Martin Afonso e a Alameda Princesa Isabel será realizada a reciclagem do pavimento, transformando o asfalto desgastado em um novo e mais resistente. Já entre a Alameda Princesa Isabel e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho, será feito o serviço de fresa e recape em meia pista, permitindo a circulação parcial de veículos.

A previsão é que todos os serviços sejam concluídos até terça-feira (3/3), podendo haver alterações conforme as condições climáticas. As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em diversas áreas da cidade entre 2025 e 2028.