A nova ala do Hospital Erasto Gaertner, que é referência no Brasil no tratamento de pacientes com câncer, será inaugurada na próxima sexta-feira (24), em Curitiba. O espaço chamado de Hospice Erasto Gaertner, construído por meio de parceria entre governo do Paraná e a Volkswagen, é uma unidade de cuidados paliativos e deve atender pacientes com câncer em estágio terminal e seus familiares.

A nova estrutura oferecerá cuidados específicos e amparo psicológico aos pacientes e famílias. Os leitos humanizados contam com decoração semelhante à de uma casa, com acomodações para acompanhante e espaços de convivência. A nova unidade permitirá também aumentar o atendimento no centro de tratamento principal do hospital, com a relocação do atual setor paliativo para ala em construção.

Ao todo são 26 leitos humanizados para atender até 700 pacientes, em uma área de mil metros quadrados, construída onde era o setor administrativo do hospital, do outro lado da Linha Verde.

Parceria

Pelo convênio assinado em maio de 2019, a fabricante de carros alemã Volkswagen se comprometeu a investir R$ 3,1 milhões no Erasto Gaertner, como contrapartida de incentivos fiscais concedidos pelo governo estadual em 2018.