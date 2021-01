Mais de 28 mil denúncias foram realizadas de março de 2020 até janeiro de 2021 envolvendo aglomerações e pessoas sem máscara de proteção em Curitiba. Os dados foram revelados nesta sexta-feira. Até um bingo foi fechado em ação nesta quinta-feira, em Curitiba.

Segundo o levantamento divulgado no Meio Dia Paraná, da RPC, desde março, mês que foi decretada quarentena devido a casos do novo coronavírus, foram 28.659 denúncias que chegaram na Ação de Fiscalização Integrada (AIFU), órgão municipal formado por equipes da Guarda Municipal e Urbanismo, com policiais militares e bombeiros.

São eles que verificam se a denúncia tem fundamento e na pandemia se dirigem aos estabelecimentos que podem estar infringindo decretos como horário de funcionamento, uso de máscara de proteção, ausência de álcool gel e aglomeração. Aliás, foram 18.023 reclamações de pessoas próximas e 5771 de ausência de máscaras.

Bingo fechado

Na noite desta quinta-feira (07), 22 lugares foram fiscalizados, sendo que 20 foram autuados. Seis multas foram aplicadas e seis foram fechados, inclusive um bingo entrou na relação de lugares vistoriados.