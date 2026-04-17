Agência Francesa avalia obras do Bairro Novo do Caximba em Curitiba

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) encerrou nesta sexta-feira (17) a missão de supervisão do Programa Gestão do Risco Climático Bairro Novo do Caximba, em Curitiba. O órgão financiador apresentou as conclusões após reuniões com equipes da Prefeitura ao longo da semana, avaliando o andamento das obras que beneficiam 2.470 famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa conta com financiamento de 47,6 milhões de euros da AFD e contrapartida municipal.

A AFD recomendou que a Prefeitura mantenha supervisão criteriosa das obras para evitar não-conformidades e garantir o uso dos recursos dentro dos prazos estabelecidos. A missão reconheceu como positivo o uso de drones para acompanhamento dos serviços e destacou que não há dificuldades com famílias que recebem aluguel social até a reinstalação completa.

O projeto prevê construção de moradias, instalação de infraestrutura de água, esgoto, energia e viária, além de regularização fundiária no bairro Caximba. Até o momento, 560 moradias foram entregues e outras 211 estão em construção. A execução está dividida em sete fases, que incluem também a construção de uma Unidade Básica de Saúde, reforma da Escola Municipal Joana Raksa e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social.

A Fase 5, com previsão de 235 unidades habitacionais e 43 comerciais, está em etapa final de licitação. A Fase 1 e 2 complementar, que prevê 205 unidades habitacionais e cinco comerciais, deve ter licitação aberta no primeiro semestre deste ano. A reforma da Escola Joana Raksa foi concluída em novembro de 2025.