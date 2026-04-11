Adolescente desaparecida é encontrada com ajuda de câmeras em Curitiba

Uma adolescente de 14 anos desaparecida desde quinta-feira (9/4) em Curitiba foi encontrada na noite de sexta-feira (10/4) em Itapecerica da Serra, São Paulo. As câmeras com reconhecimento facial da Muralha Digital identificaram a jovem na rodoviária de Curitiba embarcando em um ônibus acompanhada de outra pessoa, o que permitiu à família localizá-la.

O desaparecimento foi percebido pelo pai ao buscar a filha no Colégio Ângelo Gusso, no bairro Boa Vista, e descobrir que ela não havia comparecido às aulas. Após o registro do caso, a Guarda Municipal inseriu os dados e imagens da adolescente na plataforma de monitoramento, que possui tecnologia de reconhecimento facial.

As informações captadas pelas câmeras foram repassadas ao Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) da Polícia Civil. O delegado Thiago Filgueiras explicou que as filmagens permitiram descobrir o destino da adolescente e identificar quem a acompanhava no ônibus. A partir disso, foi possível rastrear a localização e encontrar a família da pessoa que estava com ela em São Paulo.