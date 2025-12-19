Superação

Adolescente acolhido pela FAS é aprovado em vestibular de Educação Física

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/12/25 17h02
Adolescente acolhido pela FAS passa no vestibular de Educação Física. Foto: Sandra Lima

Um adolescente de 17 anos, acolhido na Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) Santa Felicidade da Fundação de Ação Social (FAS) em Curitiba, foi aprovado no vestibular de Educação Física da Universidade Positivo. O jovem, identificado como V.P.I., está sob os cuidados da FAS desde os 10 anos de idade.

Natural de Curitiba, V.P.I. perdeu o pai e não tem contato com a mãe. Apaixonado por esportes, especialmente voleibol, ele vê na Educação Física uma oportunidade de carreira. “Quero criar atletas, fazer a formação de outros atletas com o que eu conheço do esporte”, afirma o jovem.

Além da aprovação no vestibular, V.P.I. conquistou uma bolsa de estudos para cursar a graduação, que será oferecida de forma presencial e online. O adolescente também realizou o Enem e aguarda o resultado.

V.P.I. permanecerá na UAI Santa Felicidade até completar 18 anos em agosto. Após isso, planeja morar em uma das repúblicas mantidas pela FAS, voltadas para jovens que deixam os acolhimentos e não têm local para morar.

O Serviço de Acolhimento Institucional em Curitiba conta com oito unidades próprias e parcerias com 14 organizações da sociedade civil, atendendo aproximadamente 600 crianças e adolescentes. O serviço integra a Política Pública de Assistência Social e visa garantir proteção integral a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva.

