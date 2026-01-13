Acidentes com ônibus em Curitiba caem 22% em 2025, revela Urbs

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O número de acidentes envolvendo o transporte coletivo de Curitiba teve queda de 22% em 2025 na comparação com 2024, segundo levantamento da Urbanização de Curitiba (Urbs). Foram registrados 1.135 acidentes no ano passado, contra 1.463 no período anterior. A redução é atribuída a ações da Prefeitura como a criação da Patrulha do Transporte Coletivo, sinalização de pontos cegos e implantação do botão anti-rabeira nos veículos.

Os atropelamentos de pedestres e ciclistas diminuíram 13%, passando de 122 para 106 casos. Já os acidentes envolvendo carros e motos tiveram queda de 26%, de 1.209 para 896. As colisões com objetos fixos como postes e plataformas reduziram 21,7%, de 129 para 101 ocorrências.

Medidas de segurança implementadas

Em maio de 2025, a Prefeitura lançou um pacote de medidas visando aumentar a segurança no transporte público. Entre as ações estão a criação da Patrulha do Transporte Coletivo e a sanção da Lei 16.520/25, que prevê punição e multa para quem for flagrado pegando ‘rabeira’ em ônibus. Os veículos da categoria Expresso receberam adesivos alertando sobre o perigo dessa prática.

A Campanha Ponto Cego, iniciada no mesmo período, sinalizou as áreas de baixa visibilidade ao redor dos ônibus. Segundo a Urbs, essa iniciativa contribuiu para a redução de 21,6% nos acidentes nas canaletas exclusivas, que passaram de 305 em 2024 para 239 em 2025.

Além disso, a Prefeitura reforçou o treinamento de direção defensiva para os 2,8 mil motoristas do sistema. Alguns ônibus foram equipados com novas tecnologias de segurança, como redução automática de velocidade próximo a locais de grande fluxo de pessoas.