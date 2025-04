Acidente na BR-376 provoca congestionamento em São José dos Pinhais

Uma colisão envolvendo quatro veículos bloqueou parte do km 621,1 da BR-376 sentido Curitiba, nas proximidades do bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite deste domingo (20).

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, a faixa da esquerda precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Às 19h18, a empresa informou que as faixas estavam liberadas com congestionamento de sete quilômetros nas imediações do acidente.

⚠️Atualização!



No km 621,1 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Curitiba:



✅Faixas liberadas;

🚗Fila de 7 quilômetros. https://t.co/C9vnoTzBmE — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 20, 2025

Fluxo intenso de veículos marcam volta de paranaenses ao estado

No início da noite, a concessionária também alertou para os trechos com maior movimento de veículos vindos do litoral catarinense. Na BR-101, no sentido Curitiba, os pontos de maior lentidão estão entre os quilômetros 229 e 221 (Palhoça), do km 156 (Porto Belo) ao km 143 (Itapema), do km 138 (Balneário Camboriú) ao km 126 (Itajaí), e do km 108 (Penha) ao km 102 (Balneário Piçarras).