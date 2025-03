Acidente na BR-277 interdita faixa na chegada a Curitiba

Uma das faixas da BR-277 está bloqueada por causa de um grave acidente, regstrado na manhã desta quarta-feira (05), bem na chegada Curitiba, na região do Parque Barigui.

A colisão bloqueia uma das faixas qdda pista que chega Curitiba e o movimento está complicado, visto que muita gente está voltando do feriadão de Carnaval.

No local, o motorista de um Ford Fiesta tentou pegar um acesso para chegar a uma obra onde trabalha quando houve a colisão. O condutor, de aproximadamente 20 anos, teve um grave ferimento na perna.

As concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Arteris Litoral Sul atualizam o movimento das estradas na rede social X. Confira as últimas notícias:

🛣️ Atualização de tráfego



Movimento intenso no trecho do Litoral da BR-277 em direção a Curitiba, em especial nas PRs 407 e 508, além de toda Serra do Mar até a praça de pedágio de São José dos Pinhais.



Os motoristas devem redobrar a atenção, pois o tempo na Serra do Mar está…