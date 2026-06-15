Acidente grave na BR-277 complica o fluxo nesta segunda-feira: estradas em tempo real

O trânsito nas rodovias federais e estaduais do Paraná nesta segunda-feira (15/06/2026) apresenta o fluxo característico de início de semana, com maior concentração de veículos nos acessos urbanos e nas saídas de Curitiba. Apesar do movimento intenso em alguns pontos, não há registro de bloqueios de grande magnitude nas serras do estado.

O principal destaque do dia está na Região Metropolitana de Curitiba, onde uma operação especial de transporte de vigas impacta o tráfego entre Curitiba e Pinhais.

Região Metropolitana e Eixo Urbano

Curitiba e Pinhais

Motoristas devem redobrar a atenção devido ao transporte de vigas destinadas à construção de um novo viaduto do projeto Novo Inter 2. A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e provoca lentidão em importantes corredores viários que conectam Curitiba e Pinhais.

A recomendação é planejar os deslocamentos com antecedência e buscar rotas alternativas nos horários de maior movimento.

Principais Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Sentido Litoral)

Entre Curitiba e São José dos Pinhais, a concessionária EPR Litoral Pioneiro avançou nas obras de ampliação da rodovia e liberou recentemente três quilômetros de novas terceiras faixas.

Os trabalhos seguem entre o viaduto do Jardim Botânico e a região da Borda do Campo, com equipes atuando em diferentes pontos da pista. Por isso, os motoristas devem manter atenção à sinalização e às possíveis intervenções operacionais.

Acidente fatal na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (15), no km 82 da BR-277.

Segundo a corporação, por volta das 3h30 ocorreu uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. A ocorrência resultou na morte de um homem de 43 anos.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro recusou-se a realizar o teste do etilômetro e foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) após apresentar sinais visíveis de embriaguez.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

BR-277 (Sentido Interior)

No sentido interior do estado, o fluxo é considerado moderado e segue dentro da normalidade nos trechos administrados pela Via Araucária, sem registros de bloqueios ou congestionamentos relevantes até o momento.

BR-376 (Curitiba – Santa Catarina)

A ligação entre Paraná e Santa Catarina apresenta tráfego contínuo e sem interrupções críticas nos trechos de serra administrados pela Arteris Litoral Sul.

O fluxo é considerado estável para o período, embora o movimento de caminhões seja intenso em alguns pontos ao longo do dia.

Rodovias Estaduais (PRs)

PRC-466

No Centro-Sul do Paraná, a PRC-466 continua recebendo obras de pavimentação rígida e serviços relacionados à duplicação da rodovia.

As intervenções incluem detonações programadas de rochas em determinados trechos da região de Turvo, o que pode provocar bloqueios temporários e alterações no tráfego. Motoristas que utilizam a rota devem acompanhar as atualizações antes de viajar.