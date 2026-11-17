As rodovias federais e estaduais que cortam o Paraná apresentam movimento moderado a intenso nesta terça-feira (17). Entre os principais pontos de atenção estão um acidente na BR-277, obras em trechos administrados por concessionárias e serviços de manutenção programados em rodovias estaduais.

Condições das principais rodovias federais

BR-277, no sentido Litoral: a pista sentido Paranaguá opera em meia pista na altura do quilômetro 8,5, devido ao atendimento de um acidente na faixa da direita. Até o momento, não há registro de lentidão significativa. A rodovia também conta com intervenções e obras noturnas programadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro.



a pista sentido Paranaguá opera em meia pista na altura do quilômetro 8,5, devido ao atendimento de um acidente na faixa da direita. Até o momento, não há registro de lentidão significativa. A rodovia também conta com intervenções e obras noturnas programadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. BR-277, entre Curitiba e Ponta Grossa: o tráfego apresenta movimento intenso nos dois sentidos. O trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu também registra fluxo elevado. Na região de Campo Largo, obras de melhoria viária provocam estreitamentos pontuais na pista.



o tráfego apresenta movimento intenso nos dois sentidos. O trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu também registra fluxo elevado. Na região de Campo Largo, obras de melhoria viária provocam estreitamentos pontuais na pista. BR-376, nos trechos Norte e Sul: o fluxo é moderado na descida de Curitiba em direção a Joinville e intenso no sentido Santa Catarina-Paraná. Entre Ponta Grossa e Apucarana, o movimento também é elevado, especialmente na região de Mauá da Serra.



o fluxo é moderado na descida de Curitiba em direção a Joinville e intenso no sentido Santa Catarina-Paraná. Entre Ponta Grossa e Apucarana, o movimento também é elevado, especialmente na região de Mauá da Serra. BR-116, sentido São Paulo: o trânsito apresenta fluxo moderado no sentido Curitiba e pontos de maior intensidade na direção de São Paulo. Na Serra do Azeite e em Miracatu (SP), há intervenções no pavimento realizadas pela concessionária Arteris Régis Bittencourt.



Rodovias estaduais têm obras e manutenção

Nas rodovias estaduais, o tráfego segue moderado em diferentes trechos da Região Metropolitana de Curitiba e dos Campos Gerais.

PR-418, no Contorno Norte: apresenta movimento moderado.



apresenta movimento moderado. PR-423, na ligação entre Araucária e Campo Largo: também registra fluxo moderado.



também registra fluxo moderado. PR-427, entre Lapa e Porto Amazonas: o trânsito segue normal.



O DER-PR mantém serviços de manutenção e operações no sistema Pare e Siga programados ao longo da semana, especialmente em trechos das rodovias PR-092, PR-170 e PR-340.