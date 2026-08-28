Colisão

Acidente entre dois ônibus biarticulados deixa dois feridos em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/08/26 21h28
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Fim da escala 6x1 acende alerta nas empresas de ônibus de Curitiba. Foto: Hully Paiva/Prefeitura de Curitiba
Foto: Hully Paiva/Prefeitura de Curitiba/Imagem ilustrativa

Um acidente envolvendo dois ônibus biarticulados deixou duas pessoas com ferimentos moderados no início da noite desta quinta-feira (27), em Curitiba. A colisão aconteceu na esquina das avenidas Água Verde e República Argentina, no bairro Água Verde.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém teve ferimentos graves.

Por meio de nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que equipes foram acionadas para dar suporte ao atendimento da colisão entre os dois ônibus biarticulados. As causas do acidente serão apuradas.

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