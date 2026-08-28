Acidente entre dois ônibus biarticulados deixa dois feridos em Curitiba

Um acidente envolvendo dois ônibus biarticulados deixou duas pessoas com ferimentos moderados no início da noite desta quinta-feira (27), em Curitiba. A colisão aconteceu na esquina das avenidas Água Verde e República Argentina, no bairro Água Verde.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém teve ferimentos graves.

Por meio de nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que equipes foram acionadas para dar suporte ao atendimento da colisão entre os dois ônibus biarticulados. As causas do acidente serão apuradas.