Acidente com morte e obras geram congestionamentos em rodovias que cortam o Paraná hoje

O motorista que trafega pelas rodovias paranaenses nesta quarta-feira deve redobrar a atenção, especialmente nos acessos a Curitiba e nas ligações com o interior e Santa Catarina. Um grave acidente na BR-277, na Serra do Mar, e intervenções para obras de duplicação em importantes corredores estaduais, como a PR-466 e a PR-445, são os principais pontos de atenção para quem planeja a viagem.

Acidentes e Ocorrências

BR-277 (Serra do Mar): Interdição total da rodovia na madrugada devido a um grave acidente envolvendo caminhões, com registro de morte. O bloqueio afeta diretamente a ligação entre Curitiba e o Litoral.

Interdição total da rodovia na madrugada devido a um grave acidente envolvendo caminhões, com registro de morte. O bloqueio afeta diretamente a ligação entre Curitiba e o Litoral. BR-277 (São José dos Pinhais): No km 75, sentido Curitiba, a faixa direita (faixa 2) permanece interditada para atendimento, embora o fluxo no restante do trecho da EPR Litoral Pioneiro esteja normalizado.

No km 75, sentido Curitiba, a faixa direita (faixa 2) permanece interditada para atendimento, embora o fluxo no restante do trecho da EPR Litoral Pioneiro esteja normalizado. BR-376 (Contorno Sul de Curitiba): Lentidão acentuada após o viaduto da Linha Verde. O tráfego pesado é reflexo de incidentes anteriores e do alto volume de veículos no horário.

Lentidão acentuada após o viaduto da Linha Verde. O tráfego pesado é reflexo de incidentes anteriores e do alto volume de veículos no horário. BR-101/SC (Garuva): Motoristas que seguem para Florianópolis enfrentam fila de 5 km na região de Garuva devido a um procedimento de destombamento de veículo.

Obras e Bloqueios Programados

BR-466 (Guarapuava e Turvo): Interrupções temporárias de 30 a 60 minutos podem ocorrer devido a obras de duplicação. O cronograma inclui detonação de rochas e instalação de passarelas.

Interrupções temporárias de 30 a 60 minutos podem ocorrer devido a obras de duplicação. O cronograma inclui detonação de rochas e instalação de passarelas. PR-445 (Mauá da Serra – Tamarana): Atenção no km 14. Apesar das pistas duplicadas estarem liberadas, há um desvio de tráfego para a nova ponte sobre o Rio Apucaraninha.

Intervenções de longa duração: As obras de duplicação na PRC-466 e na PR-445 continuam nos próximos dias, exigindo cautela contínua dos motoristas que utilizam esses trajetos para cruzar o estado.