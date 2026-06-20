Acidente entre caminhões provoca morte próximo ao pedágio de São José dos Pinhais

Um homem de 26 anos morreu na manhã deste sábado (20) após um acidente envolvendo dois caminhões no quilômetro 59 da BR-277, próximo à praça de pedágio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na pista sentido Curitiba. Um dos caminhões atingiu a traseira de outro veículo de carga que seguia pela rodovia. Com o impacto, o motorista do caminhão que provocou a batida morreu ainda no local.

Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, uma faixa de rolamento e o acostamento foram bloqueadas durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos. Apesar da restrição parcial, não há lentidão no trecho.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão em investigação pela PRF.