BR-277

Acidente entre caminhões provoca morte próximo ao pedágio de São José dos Pinhais

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 20/06/26 13h41
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Colisão aconteceu no sentido Curitiba. Foto: Divulgação/PRF.

Um homem de 26 anos morreu na manhã deste sábado (20) após um acidente envolvendo dois caminhões no quilômetro 59 da BR-277, próximo à praça de pedágio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na pista sentido Curitiba. Um dos caminhões atingiu a traseira de outro veículo de carga que seguia pela rodovia. Com o impacto, o motorista do caminhão que provocou a batida morreu ainda no local.

Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, uma faixa de rolamento e o acostamento foram bloqueadas durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos. Apesar da restrição parcial, não há lentidão no trecho.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão em investigação pela PRF.

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