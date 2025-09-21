Ação oferta mais de 3 mil vagas de emprego em terminais de ônibus de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Começa nesta segunda-feira (22), e segue até sexta-feira (26) em Curitiba, o programa Emprego nos Terminais, uma iniciativa que quer facilitar oportunidades profissionais. Realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) em parceria com a Urbs, a ação abrangerá todos os 22 terminais do transporte coletivo da capital.

Ao todo, 35 empresas participam do programa, disponibilizando 3.577 vagas durante a semana. Quando somadas às 2.100 oportunidades já disponíveis no Sine, o número chega a 5.677 vagas de emprego.

Entre 9 horas e 15 horas, cada terminal de ônibus contará com até cinco empresas oferecendo posições com possibilidade de contratação imediata. Um diferencial da iniciativa é que tanto as triagens quanto as entrevistas serão realizadas no próprio local.

Como participar da ação de emprego nos terminais de Curitiba

Interessados devem comparecer em um dos terminais de ônibus entre os dias 22 e 26 de setembro. É necessário apresentar documento com foto, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

Os trabalhadores que utilizam o benefício Tarifa Zero a Caminho do Emprego precisarão também estar com o cartão-transporte da Urbs na categoria Usuário. A recarga será realizada em uma das unidades do Sine de Curitiba, localizadas nas Ruas da Cidadania, ou no Sine Móvel. Vale lembrar que o trabalhador poderá utilizar normalmente a integração dos terminais.