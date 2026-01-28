Ação integrada em Curitiba oferece segurança e acolhimento social

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou na noite de terça-feira (27/1) uma ação integrada nos bairros Centro e Jardim Botânico, focada em segurança pública, zeladoria urbana e oferta de serviços para pessoas em situação de rua. A iniciativa, coordenada pela Administração Regional Matriz, contou com a participação da Guarda Municipal, Fundação de Ação Social (FAS), Secretaria do Meio Ambiente e apoio da Polícia Militar.

As equipes atuaram em pontos considerados críticos, como as ruas Brasílio Itiberê e Comendador Franco, o viaduto em frente à Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e as proximidades do Mercado Municipal. Ao todo, 48 pessoas foram abordadas, sendo que 18 aceitaram atendimento.

Durante a operação, a Polícia Militar realizou a verificação de documentos e checagem de mandados judiciais. Em seguida, as equipes da FAS ofereceram serviços e acolhimento. Duas pessoas foram encaminhadas ao Sine da Regional Matriz para oportunidades de emprego. A equipe de Limpeza Pública removeu 1 tonelada de materiais descartados irregularmente.

Marco Aurélio de Luca, servidor da Central de Encaminhamento Social, destacou que o diálogo é o principal instrumento de trabalho da FAS. “Conversamos com as pessoas para oferecer acolhimento e entender suas necessidades, como documentação civil, acesso a serviços e questões de saúde”, explicou.

A ação, que durou das 20h30 à meia-noite, abordou situações complexas, como estruturas improvisadas usadas como abrigo. Em alguns casos, as pessoas deixaram os locais após a abordagem, enquanto outras aceitaram acolhimento em unidades da FAS. A prefeitura informou que ações semelhantes serão realizadas novamente na região ainda esta semana.