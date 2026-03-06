Ação Integrada Cabo Seguro

Ação em Curitiba prende 6 por receptação de fios e tráfico de drogas

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 06/03/26 09h01
Ação integrada Cabos seguro reforça o combate aos furtos e a receptação de cabos e fios de cobre retirados de semáforos e sistemas de comunicação em Curitiba. Curitiba, 05/03/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

Uma operação integrada da Prefeitura de Curitiba resultou na prisão de seis pessoas por crimes como receptação de fios de cobre, tráfico de drogas e furto de energia nesta quinta-feira (5). A ação, denominada Cabo Seguro, fiscalizou 10 estabelecimentos de reciclagem em cinco bairros da capital paranaense.

Durante as fiscalizações, foram apreendidos mais de 60 kg de fios de cobre. Em um dos locais, as autoridades encontraram uma tabela com valores pagos por quilo de fios queimados, prática comumente associada à comercialização de material furtado.

A Secretaria Municipal do Urbanismo emitiu oito notificações por falta de alvará, interditando três estabelecimentos. Já a Secretaria do Meio Ambiente notificou oito locais pela ausência de licença ambiental, concedendo 30 dias para regularização.

Em uma das abordagens, o Grupo de Operações com Cães da Guarda Municipal localizou maconha e cocaína fracionadas, além de dinheiro trocado, levando à prisão de um suspeito por tráfico de drogas. Outro indivíduo foi detido em cumprimento a um mandado de prisão pelo mesmo crime.

A ação Cabo Seguro é uma iniciativa que reúne diversas secretarias municipais e empresas de serviços públicos, visando coibir práticas criminosas que geram prejuízos ao município. O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Raphael Vianna, destacou a importância da fiscalização conjunta para combater essas atividades ilegais.

