Ação em Curitiba prende 5 suspeitos e apreende 60 kg de fios de cobre

Por SECOM Tai
- Atualizado: 05/03/26 18h03
Ação integrada Cabos seguro reforça o combate aos furtos e a receptação de cabos e fios de cobre retirados de semáforos e sistemas de comunicação em Curitiba. Curitiba, 05/03/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

Uma operação integrada da Prefeitura de Curitiba resultou na prisão de cinco suspeitos e na apreensão de mais de 60 kg de fios de cobre nesta quinta-feira (5/3). A ação, denominada Cabo Seguro, fiscalizou 10 estabelecimentos de material reciclável em cinco bairros da cidade, visando combater crimes como receptação de fios furtados, tráfico de drogas e furto de energia.

Durante as fiscalizações nos bairros Boqueirão, Rebouças, Parolin, Capanema e Cajuru, as autoridades encontraram evidências de comercialização ilegal de fios de cobre, incluindo uma tabela com valores pagos por quilo de fios queimados. Essa prática é comumente utilizada para facilitar a venda de material furtado.

A Secretaria Municipal do Urbanismo aplicou oito notificações por falta de alvará, interditando três estabelecimentos. A Secretaria do Meio Ambiente, por sua vez, notificou oito locais pela ausência de licença ambiental, concedendo 30 dias para regularização.

Em uma das abordagens, o Grupo de Operações com Cães da Guarda Municipal localizou maconha e cocaína fracionadas, além de dinheiro trocado, levando à prisão de um suspeito por tráfico de drogas. Outro homem foi detido devido a um mandado de prisão em aberto, também por tráfico.

A ação Cabo Seguro é uma iniciativa que reúne diversas secretarias municipais e empresas de serviços públicos, visando coibir práticas criminosas que causam prejuízos e transtornos à cidade. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.

