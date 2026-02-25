Ação contra furto de cabos em Curitiba detém quatro suspeitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou nesta quarta-feira (25/2) a primeira fiscalização da Ação Integrada Cabo Seguro (Aics), que visa combater furtos de cabos e fios de cobre em semáforos e sistemas de comunicação. A operação resultou na detenção de quatro homens e na interdição de um estabelecimento no Jardim Botânico.

Equipes da Guarda Municipal, do Departamento de Inteligência da SMDT, e das secretarias do Urbanismo e do Meio Ambiente vistoriaram oito estabelecimentos que vendem material reciclado nos bairros Boqueirão, Jardim Botânico e Rebouças. Três deles estavam fechados.

Dois homens foram detidos por furto de energia elétrica e outro por estar com uma motocicleta com indicativo de furto. Um quarto suspeito foi preso com 31 pinos de substância análoga à cocaína. Todos foram encaminhados às autoridades policiais.

A fiscalização também resultou em notificações por falta de alvará, obstrução do passeio público e ausência de licença ambiental. Um artefato militar análogo a um morteiro foi encontrado em um endereço no Boqueirão, levando ao acionamento do esquadrão antibombas do Bope.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, explicou que a ação é uma ampliação da operação Cabo Seguro, realizada desde o início de 2025. “O prefeito Eduardo Pimentel solicitou reforço no combate, com um trabalho integrado e permanente entre as secretarias do município, para acabar com o mercado ilegal de cabos e metais furtados”, afirmou.

A Aics conta com o apoio do sistema Muralha Digital, que possui câmeras de monitoramento na região central. Na manhã de terça-feira (25/2), as imagens auxiliaram na prisão de um suspeito por furto de cabos.

Em 2025, a Operação Cabo Seguro vistoriou 44 locais, deteve 30 pessoas e emitiu 27 notificações e 8 autos de infração. A nova ação integrada busca intensificar o combate a esse tipo de crime em Curitiba.