Solidariedade

Ação beneficente em Curitiba reúne ótimas oportunidades e diversão para as crianças

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 22/10/26 11h53
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Bazar beneficente no bairro Tarumã oferece opções baratas de compras e atividades recreativas para o público infantil. / Foto: Divulgação Lar dos Idosos Recanto do Tarumã.

Serviço:

  • Bazar Especial Mês das Crianças terá itens a partir de dois reais
  • Data: 24 de outubro, sábado
  • Horário: das 8h às 13h
  • Local: Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, Rua Konrad Adenauer, 576, Tarumã
  • Aberto ao público e entrada gratuita.
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