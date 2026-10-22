HomeNotíciasCuritiba e RegiãoMatéria Solidariedade Ação beneficente em Curitiba reúne ótimas oportunidades e diversão para as crianças 2 minutos de leitura Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz 22/10/26 11h53 - Atualizado: 22/10/26 11h53 Prefira a Tribuna no Google Bazar beneficente no bairro Tarumã oferece opções baratas de compras e atividades recreativas para o público infantil. / Foto: Divulgação Lar dos Idosos Recanto do Tarumã. Serviço: Bazar Especial Mês das Crianças terá itens a partir de dois reais Data: 24 de outubro, sábado Horário: das 8h às 13h Local: Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, Rua Konrad Adenauer, 576, Tarumã Aberto ao público e entrada gratuita. Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná! Seguir no Google