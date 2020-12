O Mutirão de Emprego da Agência do Trabalhador de Curitiba está oferecendo 1.080 vagas de emprego nesta segunda edição, que iniciou agora em dezembro. As ofertas de trabalho foram organizadas pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do governo do estado. São disponibilizadas vagas em 10 empresas de telemarketing e redes de supermercados da capital.

LEIA TAMBÉM – Loja abre 4.000 vagas de trabalho para Natal e Ano Novo; Veja como concorrer!

Para concorrer as vagas de telemarketing é preciso ter ensino médio completo e ter mais de 18 anos. Para as vagas nos supermercados, é preciso ensino fundamental completo e também ter mais de 18 anos. Nenhuma vaga exige experiência.

Para concorrer a uma das vaga é necessário se cadastrar no site www.mutiraodigital.pr.gov.br, preencher corretamente todos os campos do formulário e anexar o currículo em formato PDF. As empresas participantes vão entrar em contato direto com os candidatos.

Confira aqui as vagas ofertadas:

TELEMARKETING

OI – 400 VAGAS

SOFTMARKETING – 40 VAGAS

PLANSUL – 70 VAGAS

ALIANÇA SUL – 180 VAGAS

MAKE JOB – 40 VAGAS

BELINATTI PEREZ – 150 VAGAS

SUPERMERCADOS

CONDOR – 100 VAGAS

MUFFATO – 40 VAGAS

ANGELONI – 20 VAGAS

JACOMAR – 40 VAGAS