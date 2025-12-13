403 casais selam união em casamento coletivo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (13/12), o amor tomou conta da Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), no bairro Tatuquara. Foram 403 casais que oficializaram suas histórias de amor em um casamento coletivo recheado de emoção e esperança.

A celebração, fruto da parceria entre o Tribunal de Justiça do Paraná, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e a Prefeitura de Curitiba, reuniu casais de diferentes cantos do estado, transformando o espaço em um verdadeiro templo do amor.

+ Leia mais Curitiba pode ter novas regras para a venda de bebidas alcoólicas

Para os curitibanos, o caminho até o altar passou pelos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), onde puderam se inscrever gratuitamente através do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Já os moradores da Região Metropolitana fizeram seus atendimentos nos Cartórios de Registro Civil de seus municípios.

Entre tantas histórias de amor, a de Ana Paula Mota, 32 anos, e Rafael da Silva, 38, chamou atenção. Moradores de Colombo, na região de Curitiba, eles compartilham a vida há 16 anos e são pais de duas meninas. A decisão de oficializar a união veio junto com o abraço à religião evangélica.

“Ele sempre quis casar, eu era um pouco resistente. Mas agora Deus tocou no meu coração e resolvemos aproveitar a oportunidade”, disse Ana Paula, que trabalha como cozinheira. Rafael, que é jardineiro, comemorou o casamento. “Estou feliz e emocionado. Estamos há 16 anos juntos, agora vamos ficar até os 100”, enfatizou.

O amor também floresce em Campo Magro, onde a auxiliar de serviços gerais Andressa Costa Bento de Carvalho, grávida de nove meses, e seu companheiro Iago Andrade, celebraram a união. O casal já tem um filho de dois anos e agora espera a chegada de Luna. “Era um sonho da gente que estamos realizando. Se a Luna resolver nascer aqui vamos ter que sair correndo”, brincou Andressa.

Além da celebração matrimonial, o evento ofereceu uma feira de serviços completa. Os participantes puderam resolver questões jurídicas como divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, reconhecimento de união estável, paternidade ou maternidade e retificação de registro civil.

A emissão de carteiras de identidade para maiores de dois anos também foi disponibilizada, com distribuição de 300 senhas no local, além dos serviços do programa Paraná em Ação.

A Prefeitura de Curitiba marcou presença com diversas secretarias. A Fundação de Ação Social (FAS) orientou sobre os serviços de assistência social dos Cras; a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) trouxe diversão com brinquedo inflável e cama elástica; a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smma) distribuiu 100 mudas de árvores; e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou orientações sobre dengue e vacinação. Para garantir a inclusão, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) disponibilizou intérpretes de Libras durante a cerimônia.

Podem participar do casamento coletivo casais residentes em Curitiba ou na Região Metropolitana com renda familiar de até três salários mínimos. Para a inscrição, é necessário apresentar carteira de identidade, certidão de nascimento ou de casamento (com averbação atualizada em casos de divórcio), comprovante de renda e comprovante de endereço atualizado. Todos os documentos devem ser originais, e todos os envolvidos precisam estar presentes no dia do atendimento.