Curitiba terá um final de semana de tempo estável, após bastante variação nos últimos dias. Sem chuva e com temperaturas amenas, a condição se mantém pelo menos até segunda-feira (20). Isso não libera os curitibanos para irem a parques ou participarem de aglomerações, afinal o números de casos de contaminação pelo coronavírus segue aumentando na região.

Segundo o Simepar, haverá certa “nebulosidade e a ocorrência de nevoeiro em cidades mais ao Sul do Paraná, inclusive na região Leste. As temperaturas de forma geral ficam mais agradáveis em todo o estado”. Para Curitiba, a previsão deste sábado é de mínima girando em torno dos 13°C e máxima podendo alcançar 24°C. No domingo, pelo menos segundo o instituto, a previsão é exatamente a mesma, com céu claro.

No Litoral a mínima prevista sobe um pouco (17°C), mas a máxima fica em 25°C. No Norte e Noroeste os termômetros podem registrar uma variação maior, como em Paranavaí, oscilando dos 18°C aos 30°C. Em Londrina, mínima de 16°C e máxima de 27°C. Em Foz do Iguaçu, já na região Oeste, mínima de 16°C e máxima de 29°C.

