21 bairros de Curitiba e mais cidades sem água após rompimento de adutora

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma adutora que transfere água do reservatório Tatuquara para o Campo do Santana rompeu no final da tarde desta terça-feira (02/12), deixando bairros de Curitiba, Araucária e Fazenda Rio Grande sem abastecimento nesta quarta-feira (03/12).

O rompimento aconteceu em um local de difícil acesso, mas foi identificado durante a noite. As equipes da Sanepar já estão mobilizadas para realizar o conserto o mais rápido possível.

A situação pode provocar oscilação de pressão na rede e/ou falta d’água em diversas localidades. Em Araucária, os bairros afetados são Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Bairros de Curitiba que vão ficar sem água: Campo de Santana, Caximba e Tatuquara.

Já em Fazenda Rio Grande, a lista é mais extensa: Campo do Rio, Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Iguaçu, Nações, Parque Industrial, Santa Helena, São Sebastião, Santa Terezinha, Santarém, Santa Maria e Veneza.

Quando a água volta?

De acordo com a Sanepar, a previsão é que o abastecimento seja normalizado durante a noite, mas de forma gradativa. A orientação é para que a população priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que precisam de maior volume de água devem ser adiadas.

Os mais afetados serão os moradores que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, segundo a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas, armazenando pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? RECLAME!

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para fazer o contato, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

Outras informações também podem ser consultadas no aplicativo Sanepar Mobile ou no site da empresa: www.sanepar.com.br.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉