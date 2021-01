O tempo deve seguir instável em Curitiba e região neste primeiro de dia de 2021. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de chuvas fracas nesta sexta-feira (1.º), nas áreas mais ao Norte e Leste do estado. O céu da capital deve ficar carregado de nuvens e as temperaturas não esquentam tanto. Tempo mais firme e com predomínio do sol é previsto apenas para as áreas mais ao Sul e Oeste do Paraná.

Em Curitiba, nesta sexta-feira, o Simepar prevê temperaturas variando entre 17º C e 23º C. Ao contrário dos últimos dias que mantiveram a sensação de abafado, nesta sexta o calor deve diminuir. É o reflexo de uma frente fria que segue para o Sudeste do Brasil e mexe com os ventos no Paraná, proporcionando um choque de temperaturas.

A meteorologia também prevê um céu mais nublado, com pouca presença de sol em Curitiba.

Litoral

A mesma previsão para Curitiba também se estende para o Litoral. O dia será mais nublado nas praias do Paraná neste 1º de janeiro. Chuvas podem ocorrer a qualquer momento por causa da umidade e o sol aparece tímido. As temperaturas também caem um pouco.

De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 21º C e 28º C.