Em pouco mais de um mês, 133 veículos abandonados foram guinchados das ruas de Curitiba – uma média de quase quatro remoções por dia. O número é 78% do total de 169 veículos em mau estado de conservação guinchados pela prefeitura desde o começo de 2020. Além de ocupação irregular do espaço urbano, os carros abandonados são um risco para proliferação de doenças, como a dengue, pelo acúmulo de água.

publicidade

A pandemia do coronavírus colaborou para esse aumento expressivo nos guinchos. A partir da segunda quinzena de março, a prefeitura aproveitou o trânsito bem mais leve nas ruas por causa do isolamento social para reforçar a fiscalização de veículos abandonados. A fiscalização é feita por agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e Guarda Municipal.

LEIA MAIS – Câmara vota com urgência projeto pra salvar transporte coletivo de Curitiba na pandemia

A maior parte dos veículos removidos são só carcaças. Os bairros que lideram as remoções são Cajuru, com 31 veículos guinchados, Bairro Novo com 27 e Pinheirinho e Portão com 23 cada.

Quando o prefeito Rafael Greca assumiu a prefeitura em 2017, havia 1.300 veículos abandonados em Curitiba. Na gestão anterior, o serviço de guincho havia sido suspenso.

Como denunciar

Denúncias de carros abandonados podem ser feitas pela Central 156 da prefeitura, tanto pelo telefone como pelo aplicativo. Pela plataforma on-line do 156, o cidadão escolhe a opção “Setran: fiscalização programada” e, na sequência, “veículos abandonados”.

A partir da denúncia, uma equipe da Setran é deslocada ao endereço para confirmar o mau estado de conservação do veículo, como janelas quebradas e lataria com avarias, conforme estipulado pela lei municipal 13.805/2011.