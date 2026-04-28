13 bairros da Grande Curitiba sem água nesta terça-feira. Veja a lista completa

Municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do interior do Paraná passam por paradas programadas para manutenção de reservatórios e redes.

O cronograma de manutenções da Sanepar afeta o abastecimento de água em diversas cidades paranaenses nesta terça-feira (28-04). As interrupções ocorrem principalmente devido a serviços de higienização de reservatórios e obras de melhoria na infraestrutura. Em algumas localidades, o fornecimento só deve ser restabelecido na madrugada de quarta-feira.

Curitiba e Região Metropolitana

A atenção maior na Grande Curitiba hoje recai sobre Itaperuçu. A Sanepar realiza a higienização dos reservatórios da cidade, trabalho que começou às 08h. Devido à complexidade do serviço, a previsão de normalização total do abastecimento é apenas para a madrugada desta quarta-feira (29). A falta de água atinge os seguintes bairros de Itaperuçu: Butieirinho, São Domingos, Vila Residencial, Jardim São Pedro, C. Cabral e Vila Tomé.

Outro ponto de atenção na região é Lapa. O município passa por obras de manutenção em seus reservatórios durante todo o dia de hoje. A expectativa é que o sistema seja recuperado gradualmente, com normalização prevista para a noite desta terça-feira.

A falta de água atinge os seguintes bairros da Lapa: Centro baixo, Centro, Engenho, Centro Olaria, Ronda, Dom Pedro e Montenegro.

Interior do Estado

No interior, as manutenções também seguem um cronograma rigoroso:

Imbaú: A cidade continua recebendo serviços de higienização de reservatórios. O trabalho iniciou às 08h e o abastecimento deve retornar ao normal no período da noite .

A cidade continua recebendo serviços de higienização de reservatórios. O trabalho iniciou às 08h e o abastecimento deve retornar ao normal no . Iporã: Estão sendo executadas obras de manutenção nos reservatórios locais. Assim como em Imbaú, a normalização está prevista para o final da noite de hoje.

Próximas interrupções

A Sanepar já emitiu um alerta para a quarta-feira (29) em Quatro Barras. Está programada uma obra de manutenção em redes que deve afetar o abastecimento durante todo o dia de amanhã, com retorno previsto para a noite.

A companhia orienta que, em situações de interrupção, o uso da água deve ser restrito à alimentação e higiene pessoal, evitando atividades como lavagem de carros e calçadas. Imóveis com caixa-d’água de capacidade adequada (mínimo de 500 litros) tendem a não sofrer os efeitos de paradas programadas de até 24 horas.