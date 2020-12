Com a atualização desta quarta-feira (30), Curitiba chegou a marca de 100 mil curados da covid-19 desde o início da pandemia. Embora boa parte das pessoas que testaram positivo tenham se recuperado da doença, o número de mortes diárias registradas ainda segue alto.

publicidade

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde, foram registrados 817 novos casos de covid-19 e 23 óbitos de infectados da doença. Oito desses óbitos aconteceram nas últimas 48 horas.

LEIA TAMBÉM – Ano Novo em Curitiba: veja o que fecha e os horários de shoppings, lojas e serviços no feriadão

As vítimas são 13 homens e 10 mulheres, com idades entre 37 e 87 anos, que estavam internadas. Apenas uma vítima não tinha nenhum fator de risco para complicações da covid-19. Até agora, 2.223 mortes foram provocadas pela pandemia em Curitiba.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 109.896 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 100.398 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

publicidade

São 7.275 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Nesta quarta-feira (30) a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 84%. No momento restam 61 leitos livres.