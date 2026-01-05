10 dicas para organizar as finanças e evitar dívidas no início do ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O início do ano concentra diversas despesas que impactam o orçamento das famílias brasileiras, como IPTU, IPVA, matrículas escolares e material didático. Segundo especialistas, esses compromissos podem representar entre 40% e 60% do orçamento mensal familiar.

Para ajudar a lidar com esse período crítico, confira 10 dicas práticas para organizar as finanças e evitar dívidas:

1. Liste todas as receitas e despesas mensais, incluindo gastos fixos e variáveis.

2. Priorize o pagamento das contas obrigatórias do início do ano, como impostos e escola.

3. Revise assinaturas e serviços pouco utilizados e cancele o que não for essencial.

4. Evite parcelar compras sem necessidade, especialmente no cartão de crédito.

5. Estabeleça um limite mensal para gastos com lazer e consumo por impulso.

6. Monte ou reforce a reserva de emergência, mesmo que com valores pequenos.

7. Organize as dívidas existentes e busque negociar taxas e prazos, se necessário.

8. Planeje os gastos dos próximos três meses para evitar surpresas no orçamento.

9. Utilize planilhas, aplicativos ou anotações simples para acompanhar os gastos.

10. Revise o orçamento periodicamente e ajuste o plano sempre que a realidade mudar.

Especialistas recomendam focar na organização do fluxo de caixa, separando gastos essenciais, projetando os próximos meses e evitando decisões que comprometam a renda futura. A gestão consciente das finanças pessoais é fundamental para alcançar objetivos financeiros e de qualidade de vida ao longo do ano.