O trânsito da região do Centro Cívico, Ahú e São Lourenço, em Curitiba, terá alterações neste domingo (1º), para a realização da etapa verão do Circuito das Estações. A largada será às 7h em frente ao Shopping Mueller e a corrida deve se estender até as 8h30.

Os atletas vão compartilhar as vias com os veículos e o trânsito deve ficar lento durante a prova. São duas modalidades: 5 e 10 quilômetros. Os atletas saem da Avenida Cândido de Abreu, em frente ao Mueller, e vão em direção à Rua Presidente Carlos Cavalcanti, seguindo pela Mateus Leme, José Saboia Cortês, Vieira dos Santos, Francisco Scremin, José Kormann, Capitão Manoel da Costa, Doutor Nelson de Souza Pinto, Eurípedes Garcez do Nascimento, Marechal Hermes e Papa João XVIII, até o retorno ao shopping.

Não haverá bloqueios de trânsito, mas os motoristas devem redobrar a atenção ao compartilhar as vias com os atletas, pois o trânsito dos carros será pelas pistas à esquerda, enquanto os corredores ocuparão a pista ao lado direito das vias.

Durante o trajeto, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e monitores vão auxiliar os participantes e condutores de veículos.