Talvez você ainda não saiba, e até pode parecer estranho, mas existe a dieta do tipo sanguíneo e um cardápio específico ideal para cada tipo de sangue. Você conhece os tipos sanguíneos existentes e as diferenças entre eles? Atente-se a este artigo e descubra o que você pode consumir segundo esse tipo de dieta!

Sangue A: esse tipo possui anticorpos que combatem o tipo B, conhecido como anti-B. Pessoas com esse tipo sanguíneo só podem receber sangue de quem possui sangue A ou O;

Sangue B: considerado raro, esse tipo possui anticorpos que combatem o tipo A, conhecido como anti-A. Pessoas com esse tipo sanguíneo só podem receber sangue de quem possui sangue B ou O;

Sangue AB: um dos mais raros, o tipo AB não possui anticorpos que combatem A ou B. Pessoas com esse tipo sanguíneo podem receber sangue de todos os outros tipos e não apresentam qualquer reação adversa;

Sangue O: esse tipo é tido como doador universal e possui anticorpos anti-A e anti-B. Pessoas com esse tipo sanguíneo podem receber sangue somente de quem possui sangue O.

O que é a dieta do tipo sanguíneo?

Você sabia que o sangue influencia nossa alimentação? Pensando nisso, Peter D’Adamo, médico e naturopata, escreveu um livro, no ano de 1996, chamado “A Dieta do Tipo Sanguíneo”, no qual afirma que, se uma pessoa seguir uma dieta específica para o seu tipo de sangue, o seu organismo se livrará de inflamações, inchaços, gorduras, retenção de líquidos e outras desordens, pois essa regra de alimentação é capaz de reequilibrar o funcionamento do organismo.

