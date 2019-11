A natureza é fantástica. Além de imagens lindas, com cenários de tirar o fôlego e paisagens incrivelmente belas, ela também nos oferece a oportunidade de darmos boas risadas. Graça aos fotógrafos premiados pelo concurso Comedy Wildlife Photography Awards, que homenageia todos os anos as fotos mais engraçadas de animais, temos a junção da beleza da natureza com as risadas dos flagras fotográficos.

A foto campeã feito em Botsuana pela fotógrafa Sarah Skinner. A imagem é essa que abre a matéria e mostra um leão filhote “dando o bote” no seu pai. A legenda da foto, já traduzida, é: “Agarre a vida pela…” (“Grab Life by the…”). Segundo os organizadores, o concurso deste ano teve mais de 4 mil inscrições de 68 países.

Confira as demais fotos premiadas: